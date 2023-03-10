Маррей: победа в семи решающих сетах подряд? Не думаю, что это совпадение

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей (55-я ракетка мира) прокомментировал победу над Томасом Мартином Этчеверри в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, а также высказался на тему того, что выиграл все семь решающих сетов в этом году.

«В некоторых матчах, которые я выиграл в этом году, казалось, что мне повезло, а сегодня у меня было много шансов в третьем сете. Я их не использовал и был очень расстроен. Иногда он мощно подавал, но и я несколько раз принял неверные решения. Чем больше шансов упускаешь, тем больше об этом думаешь. Я отлично справился и не сдался в конце. Ещё один тяжёлый матч, и я рад, что выстоял.

Победа во всех семи решающих сетах в этом году? Не думаю, что это совпадение, но в прошлом году многие из них я проиграл. Я говорил об этом с командой, просто сказал, что по закону средних чисел… так продолжаться не может. Выиграв один раз, я понял, что мне будет комфортнее в таких ситуациях. К счастью, так и произошло. Разумеется, выиграв все семь, я понимаю, что в какой-то момент проиграю.

Я упорно работал в межсезонье, чтобы набрать отличную форму, и я очень мотивирован. Даже уступая в матчах, я продолжал бороться, пытался найти решения… Я выиграл несколько, которые в прошлом году, безусловно, проиграл бы», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.

В матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Энди Маррей со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4 обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.