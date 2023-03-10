Циципас — о травме плеча: я много играл последние два месяца и теперь за это расплачиваюсь

Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас, возвращающийся в тур поле травмы плеча, высказался в преддверии своего выступления на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
«У этого турнира всегда такая хорошая энергетика. Фанаты здесь невероятные, и я очень рад вернуться сюда. Что касается меня, то я много играл за последние пару месяцев и теперь за это расплачиваюсь, это нормально. Я всё равно очень люблю эту игру, поэтому решил приехать в Индиан-Уэллс и показать всё, на что способен». — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.
В матче первого круга калифорнийского «Мастерса» Циципасу будет противостоять представитель Австралии Джордан Томпсон. Игра состоится сегодня, 10 марта, и начнётся не ранее 23:30 мск.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.
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