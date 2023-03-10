Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Индиан-Уэллс-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 3-го игрового дня

Индиан-Уэллс-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 3-го игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт третий игровой день турнира серии «Мастерс». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня в мужской части соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание третьего игрового дня

Илья Ивашко (Беларусь) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — начало в 22:00 мск
Йосихито Нисиока (Япония) – Кристьян Гарин (Чили) — начало в 22:00 мск
Диего Шварцман (Аргентина) – Каспер Рууд (Норвегия) — начало в 22:00 мск
Ву Тун-Лин (Тайвань) – Кэмерон Норри (Великобритания) — начало в 22:00 мск
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) — начало примерно в 23:30 мск
Джэйсон Каблер (Австралия) – Григор Димитров (Болгария) — начало примерно в 23:30 мск
Джордан Томпсон (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция) — начало примерно в 23:30 мск
Уго Умбер (Франция) – Денис Шаповалов (Канада) — начало примерно в 1:00 мск
Педро Качин (Аргентина) – Александр Зверев (Германия) — начало примерно в 1:00 мск
У Ибин (Китай) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — начало примерно в 1:00 мск
Максим Кресси (США) – Алехандро Табило (Чили) — начало примерно в 1:00 мск
Карен Хачанов (Россия) — Оскар Отте (Германия) — начало примерно в 2:30 мск
Маттео Берреттини (Италия) — Таро Дэниэл (Япония) — начало примерно в 4:00 мск
Даниил Медведев (Россия) — Брэндон Накашима (США) — начало примерно в 5:00 мск
Андрей Рублёв (Россия) — Иржи Легечка (Чехия) — начало примерно в 5:30 мск
Фрэнсис Тиафо (США) — Маркос Гирон (США) — начало примерно в 6:30 мск

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

«Как они могли его продлить?» Бурная реакция звёзд тенниса на продолжение сериала Netflix «Как они могли его продлить?» Бурная реакция звёзд тенниса на продолжение сериала Netflix
2
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Теннис ATP •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023