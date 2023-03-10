Индиан-Уэллс-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 3-го игрового дня

Сегодня, 10 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт третий игровой день турнира серии «Мастерс». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня в мужской части соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание третьего игрового дня

Илья Ивашко (Беларусь) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — начало в 22:00 мск

Йосихито Нисиока (Япония) – Кристьян Гарин (Чили) — начало в 22:00 мск

Диего Шварцман (Аргентина) – Каспер Рууд (Норвегия) — начало в 22:00 мск

Ву Тун-Лин (Тайвань) – Кэмерон Норри (Великобритания) — начало в 22:00 мск

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) — начало примерно в 23:30 мск

Джэйсон Каблер (Австралия) – Григор Димитров (Болгария) — начало примерно в 23:30 мск

Джордан Томпсон (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция) — начало примерно в 23:30 мск

Уго Умбер (Франция) – Денис Шаповалов (Канада) — начало примерно в 1:00 мск

Педро Качин (Аргентина) – Александр Зверев (Германия) — начало примерно в 1:00 мск

У Ибин (Китай) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — начало примерно в 1:00 мск

Максим Кресси (США) – Алехандро Табило (Чили) — начало примерно в 1:00 мск

Карен Хачанов (Россия) — Оскар Отте (Германия) — начало примерно в 2:30 мск

Маттео Берреттини (Италия) — Таро Дэниэл (Япония) — начало примерно в 4:00 мск

Даниил Медведев (Россия) — Брэндон Накашима (США) — начало примерно в 5:00 мск

Андрей Рублёв (Россия) — Иржи Легечка (Чехия) — начало примерно в 5:30 мск

Фрэнсис Тиафо (США) — Маркос Гирон (США) — начало примерно в 6:30 мск

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.