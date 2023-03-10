Индиан-Уэллс-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 3-го игрового дня

Сегодня, 10 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт третий игровой день турнира серии «Мастерс». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня в мужской части соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание третьего игрового дня
Илья Ивашко (Беларусь) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — начало в 22:00 мск
Йосихито Нисиока (Япония) – Кристьян Гарин (Чили) — начало в 22:00 мск
Диего Шварцман (Аргентина) – Каспер Рууд (Норвегия) — начало в 22:00 мск
Ву Тун-Лин (Тайвань) – Кэмерон Норри (Великобритания) — начало в 22:00 мск
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) — начало примерно в 23:30 мск
Джэйсон Каблер (Австралия) – Григор Димитров (Болгария) — начало примерно в 23:30 мск
Джордан Томпсон (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция) — начало примерно в 23:30 мск
Уго Умбер (Франция) – Денис Шаповалов (Канада) — начало примерно в 1:00 мск
Педро Качин (Аргентина) – Александр Зверев (Германия) — начало примерно в 1:00 мск
У Ибин (Китай) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — начало примерно в 1:00 мск
Максим Кресси (США) – Алехандро Табило (Чили) — начало примерно в 1:00 мск
Карен Хачанов (Россия) — Оскар Отте (Германия) — начало примерно в 2:30 мск
Маттео Берреттини (Италия) — Таро Дэниэл (Япония) — начало примерно в 4:00 мск
Даниил Медведев (Россия) — Брэндон Накашима (США) — начало примерно в 5:00 мск
Андрей Рублёв (Россия) — Иржи Легечка (Чехия) — начало примерно в 5:30 мск
Фрэнсис Тиафо (США) — Маркос Гирон (США) — начало примерно в 6:30 мск
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.
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