Индиан-Уэллс-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 3-го игрового дня

Сегодня, 10 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт третий игровой день теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Расписание третьего игрового дня
Александра Саснович (Беларусь) — Елена Остапенко (Латвия) — начало в 22:00 мск
Линда Фрухвиртова (Чехия) — Ангелина Калинина (Украина) — начало в 22:00 мск
Донна Векич (Хорватия) — Леся Цуренко (Украина) — начало в 22:00 мск
Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Белинда Бенчич (Швейцария) — начало в 22:00 мск
Анна Блинкова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия) — начало примерно в 23:30 мск
Евгения Родина (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь) — начало примерно в 23:30 мск
Барбора Крейчикова (Чехия) — Даяна Ястремская (Украина) — начало примерно в 23:30 мск
Анастасия Потапова (Россия) — Сиюй Ван (Китай) — начало примерно в 23:30 мск
Синьюй Ван (Китай) — Екатерина Александрова (Россия) — начало примерно в 1:00 мск
Чжан Шуай (Китай) — Ребекка Петерсон (Швеция) — начало примерно в 1:00 мск
Петра Квитова (Чехия) — Элизабет Мандлик (США) — начало примерно в 1:00 мск
Мария Саккари (Греция) — Шелби Роджерс (США) — начало примерно в 2:00 мск
Каролина Плишкова (Чехия) — Анна Калинская (Россия) — начало примерно в 4:00 мск
Кори Гауфф (США) — Кристина Бушкэ (Испания) — начало примерно в 5:00 мск
Линда Носкова (Чехия) — Аманда Анисимова (США) — начало примерно в 5:30 мск
Камила Джорджи (Италия) — Джессика Пегула (США) — начало примерно в 6:30 мск
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
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