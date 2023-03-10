Индиан-Уэллс-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 3-го игрового дня

Сегодня, 10 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт третий игровой день теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Расписание третьего игрового дня

Александра Саснович (Беларусь) — Елена Остапенко (Латвия) — начало в 22:00 мск

Линда Фрухвиртова (Чехия) — Ангелина Калинина (Украина) — начало в 22:00 мск

Донна Векич (Хорватия) — Леся Цуренко (Украина) — начало в 22:00 мск

Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Белинда Бенчич (Швейцария) — начало в 22:00 мск

Анна Блинкова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия) — начало примерно в 23:30 мск

Евгения Родина (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь) — начало примерно в 23:30 мск

Барбора Крейчикова (Чехия) — Даяна Ястремская (Украина) — начало примерно в 23:30 мск

Анастасия Потапова (Россия) — Сиюй Ван (Китай) — начало примерно в 23:30 мск

Синьюй Ван (Китай) — Екатерина Александрова (Россия) — начало примерно в 1:00 мск

Чжан Шуай (Китай) — Ребекка Петерсон (Швеция) — начало примерно в 1:00 мск

Петра Квитова (Чехия) — Элизабет Мандлик (США) — начало примерно в 1:00 мск

Мария Саккари (Греция) — Шелби Роджерс (США) — начало примерно в 2:00 мск

Каролина Плишкова (Чехия) — Анна Калинская (Россия) — начало примерно в 4:00 мск

Кори Гауфф (США) — Кристина Бушкэ (Испания) — начало примерно в 5:00 мск

Линда Носкова (Чехия) — Аманда Анисимова (США) — начало примерно в 5:30 мск

Камила Джорджи (Италия) — Джессика Пегула (США) — начало примерно в 6:30 мск

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.