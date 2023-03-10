Руне побоялся ехать в США через Тихуану из-за высокого уровня преступности в городе

Анеке Руне, мать и менеджер восьмой ракетки мира датчанина Хольгера Руне рассказала, как их команда добиралась из мексиканского Акапулько в Индиан-Уэллс (США) для участия в «Мастерсе».

Изначальный план состоял в том, чтобы Руне и его команда вылетели в приграничный город Тихуана и пересекли границу с США.

«Мы собирались нанять машину, чтобы проехать два часа до Палм-Спрингс, так как нам нужно было пересечь границу с Соединёнными Штатами. Но поскольку Тихуана считается самым криминальным городом в мире, по крайней мере, это то, что я читала, и там было похищение, мы не осмелились», — сказала Анеке Руне в интервью VG.

Напомним, в полуфинале турнира в Акапулько Хольгер Руне уступил австралийцу Алексу де Минору (6:3, 5:7, 2:6).