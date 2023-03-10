Руне побоялся ехать в США через Тихуану из-за высокого уровня преступности в городе
Поделиться
Анеке Руне, мать и менеджер восьмой ракетки мира датчанина Хольгера Руне рассказала, как их команда добиралась из мексиканского Акапулько в Индиан-Уэллс (США) для участия в «Мастерсе».
Изначальный план состоял в том, чтобы Руне и его команда вылетели в приграничный город Тихуана и пересекли границу с США.
«Мы собирались нанять машину, чтобы проехать два часа до Палм-Спрингс, так как нам нужно было пересечь границу с Соединёнными Штатами. Но поскольку Тихуана считается самым криминальным городом в мире, по крайней мере, это то, что я читала, и там было похищение, мы не осмелились», — сказала Анеке Руне в интервью VG.
Напомним, в полуфинале турнира в Акапулько Хольгер Руне уступил австралийцу Алексу де Минору (6:3, 5:7, 2:6).
Комментарии
- 10 марта 2023
-
22:39
-
21:15
-
19:12
-
18:15
-
16:55
-
16:06
-
15:22
-
15:00
-
14:54
-
14:40
-
14:18
-
12:49
-
12:41
-
12:27
-
11:35
-
11:14
-
10:40
-
09:56
-
05:01
-
04:00
-
01:44
-
01:18
-
00:54
- 9 марта 2023
-
23:40
-
23:21
-
23:07
-
22:37
-
22:20
-
21:00
-
20:42
-
19:35
-
19:20
-
19:10
-
19:00
-
18:00
Партнерский контент