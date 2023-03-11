Нисиока проиграл Гарину в матче второго круга Индиан-Уэллса

34-я ракетка мира, японский теннисист Йосихито Нисиока, один из первых сеянных на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, покидает соревнования.

В матче второго круга японец уступил представителю Чили Кристьяну Гарину — 4:6, 0:6.

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут.

Нисиока выполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и не получил в матче ни одного брейк-пойнта. Его соперник восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

В 1/16 финала чилийский теннисист сыграет с четвёртой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.