Ивашко на отказе победил ван де Зандсхулпа и ждёт Медведева в третьем круге Индиан-Уэллса

85-я ракетка мира, белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/16 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В матче с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом Ивашко выиграл первый сет (7:5), а во втором, при счёте 3:2, его соперник решил сняться.

В следующем раунде соперником Ивашко может стать шестая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, который сегодня утром проведёт свой матч с американцем Брэндоном Накашимой. Российский теннисист не знает поражений после вылета от Себастьяна Корды на Открытом чемпионате Австралии.

Напомним, в матче первого круга Ивашко выбил из турнира другого россиянина — Романа Сафиуллина.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.