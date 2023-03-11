Векич отказалась пожать руку украинке Цуренко после поражения во 2-м круге Индиан-Уэллса

Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала победу над хорваткой Донной Векич в матче второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (2:6, 6:2, 6:2).

По окончании игры случился неприятный инцидент с участием обеих теннисисток. Пока украинка радовалась победе, Векич не стала её ждать у сетки, а пошла к своей скамейке собирать вещи. Цуренко подошла к сетке, потом шагнула в сторону Донны, протянула ей руку для рукопожатия, но та к ней не повернулась. Реакция хорватки вызвала неодобрительный гул на трибунах.

В следующем круге соперницей Цуренко станет победительница противостояния Евгения Родина (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.