Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Баутиста-Агут проиграл Руусувуори во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Баутиста-Агут проиграл Руусувуори во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (28-я ракетка мира) не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче второго круга Баутиста-Агут проиграл теннисисту из Финляндии Эмилю Руусувуори со счётом 6:7 (5:7), 2:6. Встреча продлилась 1 час 45 минут. Баутиста-Агут один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету Руусувуори шесть эйсов и один реализованный брейк-пойнт из одного. Финский спортсмен не допустил ни одной двойной ошибки.

В следующем раунде Руусувуори предстоит встреча с победителем пары Педро Качин — Александр Зверев.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
10 марта 2023, пятница. 23:30 МСК
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2  
7 7 		6  
         
Эмиль Руусувуори
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023