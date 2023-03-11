Баутиста-Агут проиграл Руусувуори во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (28-я ракетка мира) не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
В матче второго круга Баутиста-Агут проиграл теннисисту из Финляндии Эмилю Руусувуори со счётом 6:7 (5:7), 2:6. Встреча продлилась 1 час 45 минут. Баутиста-Агут один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету Руусувуори шесть эйсов и один реализованный брейк-пойнт из одного. Финский спортсмен не допустил ни одной двойной ошибки.
В следующем раунде Руусувуори предстоит встреча с победителем пары Педро Качин — Александр Зверев.
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.
- 11 марта 2023
-
01:50
-
01:50
-
01:28
-
01:12
-
00:58
-
00:30
-
00:10
- 10 марта 2023
-
22:39
-
21:15
-
19:12
-
18:15
-
16:55
-
16:06
-
15:22
-
15:00
-
14:54
-
14:40
-
14:18
-
12:49
-
12:41
-
12:27
-
11:35
-
11:14
-
10:40
-
09:56
-
05:01
-
04:00
-
01:44
-
01:18
-
00:54
- 9 марта 2023
-
23:40
-
23:21
-
23:07
-
22:37
-
22:20