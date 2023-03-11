Баутиста-Агут проиграл Руусувуори во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (28-я ракетка мира) не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче второго круга Баутиста-Агут проиграл теннисисту из Финляндии Эмилю Руусувуори со счётом 6:7 (5:7), 2:6. Встреча продлилась 1 час 45 минут. Баутиста-Агут один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету Руусувуори шесть эйсов и один реализованный брейк-пойнт из одного. Финский спортсмен не допустил ни одной двойной ошибки.

В следующем раунде Руусувуори предстоит встреча с победителем пары Педро Качин — Александр Зверев.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.