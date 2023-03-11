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Кудерметова обыграла Блинкову и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Кудерметова обыграла Блинкову и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова (11-я ракетка мира) оказалась сильнее соотечественницы Анны Блинковой в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Кудерметова обыграла соперницу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. На счету Кудерметовой семь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх. Блинкова один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Кудерметова вновь может сыграть с россиянкой — её соперницей станет победительница пары Каролины Плишковой (Чехия) и Анны Калинской (Россия).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 00:25 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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