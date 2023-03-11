Кудерметова обыграла Блинкову и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (11-я ракетка мира) оказалась сильнее соотечественницы Анны Блинковой в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
Кудерметова обыграла соперницу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. На счету Кудерметовой семь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх. Блинкова один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх.
В следующем круге Кудерметова вновь может сыграть с россиянкой — её соперницей станет победительница пары Каролины Плишковой (Чехия) и Анны Калинской (Россия).
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
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