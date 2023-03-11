Арина Соболенко легко справилась с Родиной во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (вторая ракетка мира) оказалась сильнее россиянки Евгении Родиной в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Соболенко обыграла соперницу со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. На счету Соболенко пять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11. Родина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Соболенко сыграет с украинской теннисисткой Лесей Цуренко.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.