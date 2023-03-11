Арина Соболенко легко справилась с Родиной во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (вторая ракетка мира) оказалась сильнее россиянки Евгении Родиной в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
Соболенко обыграла соперницу со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. На счету Соболенко пять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11. Родина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх.
В следующем круге Соболенко сыграет с украинской теннисисткой Лесей Цуренко.
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
Комментарии
- 11 марта 2023
-
02:09
-
01:50
-
01:50
-
01:28
-
01:12
-
00:58
-
00:30
-
00:10
- 10 марта 2023
-
22:39
-
21:15
-
19:12
-
18:15
-
16:55
-
16:06
-
15:22
-
15:00
-
14:54
-
14:40
-
14:18
-
12:49
-
12:41
-
12:27
-
11:35
-
11:14
-
10:40
-
09:56
-
05:01
-
04:00
-
01:44
-
01:18
-
00:54
- 9 марта 2023
-
23:40
-
23:21
-
23:07
-
22:37
Партнерский контент