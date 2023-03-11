Циципас проиграл 87-й ракетке мира Томпсону во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Греческий теннисист Стефанос Циципас (третья ракетка мира) проиграл австралийскому теннисисту Джордану Томпсону (87-я ракетка мира) и завершил выступления на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Топмсон одержал победу со счётом 7:6 (7:0), 4:6, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 2 часа 37 минут. Томпсон 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из пяти. На счету Циципаса восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге будет противостоять победитель пары Максим Кресси (США) — Алехандро Табило (Чили).
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.
Комментарии
- 11 марта 2023
-
03:45
-
02:53
-
02:42
-
02:09
-
01:50
-
01:50
-
01:28
-
01:12
-
00:58
-
00:30
-
00:10
- 10 марта 2023
-
22:39
-
21:15
-
19:12
-
18:15
-
16:55
-
16:06
-
15:22
-
15:00
-
14:54
-
14:40
-
14:18
-
12:49
-
12:41
-
12:27
-
11:35
-
11:14
-
10:40
-
09:56
-
05:01
-
04:00
-
01:44
-
01:18
-
00:54
- 9 марта 2023
-
23:40
Партнерский контент