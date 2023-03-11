Циципас проиграл 87-й ракетке мира Томпсону во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Греческий теннисист Стефанос Циципас (третья ракетка мира) проиграл австралийскому теннисисту Джордану Томпсону (87-я ракетка мира) и завершил выступления на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Топмсон одержал победу со счётом 7:6 (7:0), 4:6, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 2 часа 37 минут. Томпсон 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из пяти. На счету Циципаса восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге будет противостоять победитель пары Максим Кресси (США) — Алехандро Табило (Чили).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.