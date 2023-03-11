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Циципас проиграл 87-й ракетке мира Томпсону во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Циципас проиграл 87-й ракетке мира Томпсону во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (третья ракетка мира) проиграл австралийскому теннисисту Джордану Томпсону (87-я ракетка мира) и завершил выступления на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Топмсон одержал победу со счётом 7:6 (7:0), 4:6, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 2 часа 37 минут. Томпсон 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из пяти. На счету Циципаса восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге будет противостоять победитель пары Максим Кресси (США) — Алехандро Табило (Чили).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 00:00 МСК
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 7 7
6 0 		6 6 5
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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