Петра Квитова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Чешская теннисистка Петра Квитова (15-яя ракетка мира) оказалась сильнее американки Элизабет Мандлик (155-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Квитова обыграла Мандлик со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Квитовой три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 13. Мандлик дважды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Квитова сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.