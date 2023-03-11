Петра Квитова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Чешская теннисистка Петра Квитова (15-яя ракетка мира) оказалась сильнее американки Элизабет Мандлик (155-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
Квитова обыграла Мандлик со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Квитовой три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 13. Мандлик дважды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.
В следующем круге Квитова сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
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