Матчи теннисного турнира в Индиан-Уэллсе временно приостановлены из-за дождя

Матчи мужского и женского теннисных турниров в Индиан-Уэллсе были остановлены из-за дождя, сообщает пресс-служба организаторов турнира в социальных сетях.

«Игры временно приостановлены из-за дождя. Дальнейшие обновления будут предоставляться по мере их появления», — гласит сообщение организаторов.

На момент остановки игр на турнире проходило четыре встречи в мужском одиночном разряде и два матча в женском одиночном разряде.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой в женском разряде является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек. В мужском разряде действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.