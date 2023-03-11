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Александр Зверев переиграл Педро Качина и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Александр Зверев переиграл Педро Качина и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Немецкий теннисист Александр Зверев (14-я ракетка мира) переиграл аргентинца Педро Качина (66-я ракетка мира) и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где встретится с финном Эмилем Руусувори (59-я ракетка мира).

Зверев одержал победу со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Александр совершил семь подач навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал 4 из 6 заработанных брейк-пойнтов. Аргентинец сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного из двух брейк-пойнтов.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 02:30 МСК
Педро Качин
Аргентина
Педро Качин
П. Качин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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