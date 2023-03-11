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Анастасия Потапова обыграла Сиюй Ван и вышла в третий круг Индиан-Уэллса

Анастасия Потапова обыграла Сиюй Ван и вышла в третий круг Индиан-Уэллса
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Российская теннисистка Анастасия Потапова (28-я ракетка мира) оказалась сильнее китаянки Сиюй Ван (59-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Потапова обыграла Ван со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа и 45 минут. На счету Потаповой один эйс, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 15. Ван дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Потапова сыграет с победительницей пары Камила Джорджи — Джессика Пегула.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 01:10 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 4 2
         
Сиюй Ван
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
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