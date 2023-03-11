Анастасия Потапова обыграла Сиюй Ван и вышла в третий круг Индиан-Уэллса

Российская теннисистка Анастасия Потапова (28-я ракетка мира) оказалась сильнее китаянки Сиюй Ван (59-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Потапова обыграла Ван со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа и 45 минут. На счету Потаповой один эйс, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 15. Ван дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Потапова сыграет с победительницей пары Камила Джорджи — Джессика Пегула.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.