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Саккари вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с украинкой Калининой

Греческая теннисистка Мария Саккари (седьмая ракетка мира) переиграла американскую теннисистку Шелби Роджерс (87-я ракетка мира) и прошла в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Встреча закончилась в пользу Марии со счётом 2:6, 6:4, 6:0. Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. За это время Саккари совершила шесть эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 8 заработанных брейк-пойнтов. Американка сделала две подачи навылет, совершила одну двойную ошибку и смогла реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов.

В третьем круге Саккари встретится с украинкой Ангелиной Калининой (29-я ракетка мира).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.