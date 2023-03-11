Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Саккари вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с украинкой Калининой

Саккари вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с украинкой Калининой
Аудио-версия:
Комментарии

Греческая теннисистка Мария Саккари (седьмая ракетка мира) переиграла американскую теннисистку Шелби Роджерс (87-я ракетка мира) и прошла в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Встреча закончилась в пользу Марии со счётом 2:6, 6:4, 6:0. Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. За это время Саккари совершила шесть эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 8 заработанных брейк-пойнтов. Американка сделала две подачи навылет, совершила одну двойную ошибку и смогла реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов.

В третьем круге Саккари встретится с украинкой Ангелиной Калининой (29-я ракетка мира).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 02:55 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 0
         
Шелби Роджерс
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Медведев в сете от 3-го круга Индиан-Уэллса! Хачанов уже там, а Рублёв ждёт старта. LIVE! Медведев в сете от 3-го круга Индиан-Уэллса! Хачанов уже там, а Рублёв ждёт старта. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023