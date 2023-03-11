Шаповалов проиграл Умберу и вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе

Канадский теннисист Денис Шаповалов (тридцатая ракетка мира) проиграл французскому теннисисту Уго Умберу (77-я ракетка мира) и завершил выступления на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Француз победил со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Умбер сделал пять подач навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Шаповалов совершил пять эйсов, допустил 14 двойных ошибок и реализовал 2 из 6 заработанных брейк-пойнта.

В третьем круге Умбер встретится с победителем пары итальянца Маттео Берреттини и японца Таро Дэниэла.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.