Шаповалов проиграл Умберу и вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе
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Канадский теннисист Денис Шаповалов (тридцатая ракетка мира) проиграл французскому теннисисту Уго Умберу (77-я ракетка мира) и завершил выступления на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Француз победил со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Умбер сделал пять подач навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Шаповалов совершил пять эйсов, допустил 14 двойных ошибок и реализовал 2 из 6 заработанных брейк-пойнта.
В третьем круге Умбер встретится с победителем пары итальянца Маттео Берреттини и японца Таро Дэниэла.
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 02:55 МСК
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
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Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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