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Шаповалов проиграл Умберу и вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе

Шаповалов проиграл Умберу и вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе
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Канадский теннисист Денис Шаповалов (тридцатая ракетка мира) проиграл французскому теннисисту Уго Умберу (77-я ракетка мира) и завершил выступления на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Француз победил со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Умбер сделал пять подач навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Шаповалов совершил пять эйсов, допустил 14 двойных ошибок и реализовал 2 из 6 заработанных брейк-пойнта.

В третьем круге Умбер встретится с победителем пары итальянца Маттео Берреттини и японца Таро Дэниэла.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 02:55 МСК
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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