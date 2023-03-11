Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 15-ю победу в ATP-туре подряд.

Это произошло на старте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Медведев (5) уверенно обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 6:3, 6:4. В следующем раунде соревнований Даниил встретится с представителем Беларуси Ильей Ивашко, по личным встречам с которым ведёт со счётом 3-1.

Ранее Медведев брал титул три недели подряд. Россиянин стал чемпионом турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), турнира ATP-250 в Дохе (Катар) и турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Текущая победная серия – вторая по продолжительности в карьере Медведева. В конце 2020-го и начале 2021-го он выиграл 20 матчей подряд.