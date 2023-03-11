Даниил Медведев стал первым теннисистом, которому удалось выиграть 20 матчей в 2023 году

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал первым игроком в ATP-туре, которому удалось одержать 20 побед в текущем сезоне.

20-я победа россиянина произошла на старте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Медведев (5) уверенно обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 6:3, 6:4. В следующем раунде соревнований Даниил встретится с представителем Беларуси Ильей Ивашко, по личным встречам с которым ведёт со счётом 3-1.

Медведев побеждает в ATP-туре уже в 15-й раз подряд. Россиянин стал чемпионом турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), турнира ATP-250 в Дохе (Катар) и турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Остальные 5 побед Медведев одержал на турнире в Аделаиде и на Открытом чемпионате Австралии – 2023.