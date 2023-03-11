Свёнтек разорвёт контракт с Xiaomi. Это связывают с тем, что компания осталась в России
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прекратит сотрудничество с китайским производителем смартфонов Xiaomi. Это произойдёт 31 марта, сообщает издание Wyborcza.
Свёнтек сотрудничала с Xiaomi с февраля 2021 года. Интересно, что бренд является вторым по популярности в Польше.
Польские медиа связывают разрыв контракта с тем, что китайская компания не ушла с российского рынка из-за ситуации на Украине, она стала на нём лидером после ухода Apple и Samsung. Однако официально это пока не подтверждается.
В данный момент Свёнтек находится в Индиан-Уэллсе (США), где стартовал турнир категории WTA-1000, действующей чемпионкой которого она является.
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