Свёнтек разорвёт контракт с Xiaomi. Это связывают с тем, что компания осталась в России

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прекратит сотрудничество с китайским производителем смартфонов Xiaomi. Это произойдёт 31 марта, сообщает издание Wyborcza.

Свёнтек сотрудничала с Xiaomi с февраля 2021 года. Интересно, что бренд является вторым по популярности в Польше.

Польские медиа связывают разрыв контракта с тем, что китайская компания не ушла с российского рынка из-за ситуации на Украине, она стала на нём лидером после ухода Apple и Samsung. Однако официально это пока не подтверждается.

В данный момент Свёнтек находится в Индиан-Уэллсе (США), где стартовал турнир категории WTA-1000, действующей чемпионкой которого она является.