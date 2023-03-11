Андрей Рублёв с уверенной победы стартовал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв с победы стартовал на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче второго круга Рублёв (6) со счётом 6:4, 6:2 обыграл представителя Чехии Иржи Легечку. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Рублёв пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Легечки один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Отметим, что в Индиан-Уэллсе (США) Рублёв взял реванш у Легечки за неожиданное поражение в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар).

Следующим соперником Рублёва станет представитель Франции Уго Умбер (77-я ракетка мира).