Андрей Рублёв с уверенной победы стартовал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв с победы стартовал на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
В матче второго круга Рублёв (6) со счётом 6:4, 6:2 обыграл представителя Чехии Иржи Легечку. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Рублёв пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Легечки один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Отметим, что в Индиан-Уэллсе (США) Рублёв взял реванш у Легечки за неожиданное поражение в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар).
Следующим соперником Рублёва станет представитель Франции Уго Умбер (77-я ракетка мира).
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 08:40 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
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Иржи Легечка
И. Легечка
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