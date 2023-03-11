Медведев – об Индиан-Уэллсе: тут самый медленный хард в туре. Терпеть нужно, как на грунте

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал уверенную победу на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Даниил обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 6:3, 6:4.
«Брэндон хорошо играл. И в Индиан-Уэллсе, наверное, самый медленный хард в туре, так что во многих розыгрышах всё определяло то, кто первым ошибётся, – потому что самому что-то сделать трудно. Нужно было ловить равновесие между активностью и отсутствием ошибок. Мне это удалось чуть лучше, чем ему, и я доволен», — сказал Медведев в интервью на корте.
В продолжении разговора о покрытии в Индиан-Уэллсе Медведев заявил, что корты на турнире остаются медленными даже днём – хотя обычно в это время суток игра идёт быстрее.
«Я не знал, когда начну турнир, так что проводил тренировки и днём, и вечером. У меня была дневная тренировка с Кареном, и мы, кажется, сделали четыре брейка на двоих, семь геймов играли час. Так что нужно терпеть, как на грунте», — признался Медведев.
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