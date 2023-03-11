«Так быть не должно». Элина Свитолина высказалась о возможном допуске россиян на Уимблдон

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина оценила новости о том, что руководство Уимблдона планирует допустить россиян и белорусов до участия в соревнованиях в 2023 году.

«На мой взгляд, так не должно быть. То, что Уимблдон в прошлом году отстранил россиян и белорусов, было правильным решением. Если в этом году их позиция изменится, это будет очень печально.

Все украинские игроки считают участие россиян и белорусов в турнирах несправедливостью. Другие олимпийские виды спорта не допускают российских спортсменов к соревнованиям, их допускает практически только теннис, я не знаю, почему так происходит», — приводит слова Свитолиной Daily Mail.