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Андрей Рублёв – на вопрос подростка, как обыграть Даниила Медведева: я сам не знаю

Андрей Рублёв – на вопрос подростка, как обыграть Даниила Медведева: я сам не знаю
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос подростка с трибун после победы на старте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Рублёв (6) со счётом 6:4, 6:2 обыграл представителя Чехии Иржи Легечку.

Рублёв традиционно долго раздавал автографы после матча. Он оставил подпись или сделал фото со всеми желающими. На тот момент уже было позже 23:00 по местному времени, сообщает журналистка Блэр Хенли в своих социальных сетях.

«Научи меня обыгрывать Даниила Медведева», — попросил Рублёва подросток с трибуны. Андрей посмеялся и ответил: «Я сам не знаю. Предыдущий матч проиграл 2:6, 2:6». Рублёв имел в виду матч с Медведевым в недавнем финале турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

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