Рублёв: порой у меня хорошая сетка, я думаю, что мне повезло, но проигрываю в 1-м круге
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил результаты жеребьёвки турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Ранее Рублёв в матче второго круга со счётом 6:4, 6:2 обыграл представителя Чехии Иржи Легечку. Таким образом, он взял реванш у Легечки за неожиданное поражение в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар).
«Напрягает, что рано начинаются тяжёлые матчи. Иногда я думаю: «Почему у меня самая сложная жеребьёвка», а потом турнир складывается идеально. Затем у меня хорошая жеребьёвка, и я думаю: «Как мне повезло», но проигрываю в первом круге», — сказал Рублёв в интервью на корте.
Следующим соперником Рублёва в Индиан-Уэллсе станет представитель Франции Уго Умбер (77-я ракетка мира).
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