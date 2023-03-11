Рублёв: порой у меня хорошая сетка, я думаю, что мне повезло, но проигрываю в 1-м круге

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил результаты жеребьёвки турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Ранее Рублёв в матче второго круга со счётом 6:4, 6:2 обыграл представителя Чехии Иржи Легечку. Таким образом, он взял реванш у Легечки за неожиданное поражение в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар).

«Напрягает, что рано начинаются тяжёлые матчи. Иногда я думаю: «Почему у меня самая сложная жеребьёвка», а потом турнир складывается идеально. Затем у меня хорошая жеребьёвка, и я думаю: «Как мне повезло», но проигрываю в первом круге», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Следующим соперником Рублёва в Индиан-Уэллсе станет представитель Франции Уго Умбер (77-я ракетка мира).