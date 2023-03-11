Даниил Медведев: если честно, мне страшно играть с Рафой Надалем на грунте

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил, что для него сложнее – сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем на грунте или с сербом Новаком Джоковичем на австралийском харде.

«Я не играл с Рафой на грунте. Рафа на грунте – это, наверное, и худшее, и лучшее испытание в теннисе. Я говорю «худшее», потому что он проиграл, не знаю, 10 матчей? Даже не уверен, что 10. Хотя в последние годы он чаще проигрывал на турнирах вроде Рима и Монте-Карло. Если честно, мне страшно играть с Рафой на грунте. В каком-то смысле хочется попробовать, и я точно буду бороться за победу, но выходить против него на этом покрытии наверняка страшно.

Новака мне удалось несколько раз обыграть. Но у него 22 титула на турнирах «Больших шлема». С Новаком в Австралии тяжело. Я, наверное, проиграл ему четыре или пять раз. У нас было несколько тяжёлых матчей, но я его ни разу не победил. Не знаю, почему там он играет лучше, чем на других континентах и кортах. Как и Рафа на грунте, он там почти не проигрывает. Это сложные испытания, и я надеюсь, что однажды мне удастся их победить», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).