«Думал: «Почему он мне опять достался?» Рублёв высказался о том, что взял реванш у Легечки

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о том, что на старте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) взял реванш у 21-летнего чеха Иржи Легечки.
Рублёв обыграл Иржи со счётом 6:4, 6:2. Несколько недель назад, в четвертьфинале турнира ATP-250 в Дохе (Катар) россиянин неожиданно проиграл чеху со счётом 6:4, 4:6, 3:6. Следующим соперником Рублёва в Индиан-Уэллсе станет представитель Франции Уго Умбер (77-я ракетка мира).
«Не знаю. Я думал: «Почему он опять мне достался?» Не знаю. Но потом, не знаю, решил, что нужно брать реванш. В Дохе у нас был сложный матч, он меня победил, но, не знаю, я хотел посмотреть, смогу ли взять реванш. В итоге удалось победить. Очень доволен», — сказал Рублёв в интервью на корте.
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