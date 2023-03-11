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Цуренко высказалась об отказе Векич пожать ей руку после матча второго круга Индиан-Уэллса

Цуренко высказалась об отказе Векич пожать ей руку после матча второго круга Индиан-Уэллса
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Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о своём состоянии и поделилась мнением о том, почему хорватская спортсменка Донна Векич отказалась пожать ей руку после матча второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Украинка одержала победу (2:6, 6:2, 6:2).

«Я не очень хорошо себя чувствовала. Во-первых, на это есть объективные причины, думаю все прекрасно всё понимают. Во-вторых, с утра было сложно обработать всю информацию со вчерашнего дня и было, скажем так, эмоционально сложно играть, потому что мы понимаем, что необходимо не только к матчу готовится, но и как-то справляться с тем, что может произойти в нашем теннисе. Поэтому было очень сложно играть и физически и эмоционально. Если честно, то я очень удивлена, что мне удалось выиграть этот матч, и я старалась максимально собираться на розыгрыш и максимально расслабляться между ними.

Почему она не пожала мне руку? Может потому что ей не понравилось, что я плохо себя чувствую, возможно она такое не уважает», — приводит слова Цуренко «Большой теннис Украины».

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