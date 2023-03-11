Медведев: в хороший день я могу выиграть любой турнир в мире. Надеюсь и «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев оценил свои перспективы на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я думаю, что могу взять здесь титул, честно говоря, я должен верить, что могу побеждать, где угодно. Я надеюсь, что смогу победить на «Ролан Гаррос». Однажды я дошёл до четвертьфинала, где проиграл Стефаносу (Циципасу), который провёл отличный матч, и я проиграл его в борьбе. Я подавал на сет. Уверен, что в свой хороший день я способен выиграть любой турнир в мире, потому что мне много раз удавалась это в разных местах», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

В следующем раунде соревнований Даниил встретится с представителем Беларуси Ильей Ивашко, у которого ведёт по личным встречам со счётом 3-1.