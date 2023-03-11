В Литве россиянам запретили участвовать в международном теннисном турнире среди юниоров

Литовский теннисный союз запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в проводимом в Шяуляе международном теннисном турнире.

Речь идёт о турнире Šiauliai Open by Toyota U14, который состоится в апреле.

«На данный момент Литовский теннисный союз не допускает игроков из России или Беларуси к участию в турнирах Tennis Europe в Литве», — говорится на сайте мероприятия.

«Мы получили новые рекомендации от руководства страны, отреагировали. И мы, и теннисный союз в очередной раз направили письмо в Международную федерацию тенниса, что у нас такая ситуация, что у нас есть такая позиция и что теннисный союз поддерживает такую позицию. Нам разрешили проводить турниры без граждан этих стран», — заявил глава Шяуляйской академии тенниса Миндаугас Шерепка.

При этом чиновник отметил, что запрет на участие российских и белорусских спортсменов пока действует только на юниорских турнирах, а в отношении спортсменов старшего возраста ожидается ответ от Международной федерации тенниса (ITF).