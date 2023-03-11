Денис Шаповалов в Индиан-Уэллсе выбросил ракетку в мусор и заявил, что уйдёт из тенниса
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Бывшая 10-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов позволил себе эмоциональную реакцию после того, как упустил преимущество в счёте 4:1 во втором сете матча с французом Уго Умбером на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Шаповалов разбил ракетку и выбросил её в мусорное ведро. «После этого я ухожу. Я действительно закончил. Я серьёзно», — сказал Шаповалов в сторону своего бокса.
Шаповалов (25) в итоге проиграл матч второго круга с Умбером со счётом 5:7, 4:6. Встреча продлилась 1 час 39 минут. Шаповалов шесть раз подал навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Умбера пять эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
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