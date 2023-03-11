Индиан-Уэллс — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 3-го игрового дня

Завершился третий игровой день турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Третий игровой день. Результаты
Диего Шварцман (Аргентина) – Каспер Рууд (Норвегия) — 2:6, 3:6.
Джордан Томпсон (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6 (7:0), 4:6, 7:6 (7:5).
Уго Умбер (Франция) – Денис Шаповалов (Канада) – 7:5, 6:4.
Педро Качин (Аргентина) – Александр Зверев (Германия) – 3:6, 1:6.
У Ибин (Китай) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 4:6, 1:6.
Карен Хачанов (Россия) — Оскар Отте (Германия) – 6:3, 6:3.
Маттео Берреттини (Италия) — Таро Дэниэл (Япония) – 6:7 (5:7), 6:0, 3:6.
Даниил Медведев (Россия) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 6:3.
Андрей Рублёв (Россия) — Иржи Легечка (Чехия) – 6:4, 6:2.
- 11 марта 2023
-
14:16
-
14:15
-
14:01
-
13:52
-
13:45
-
13:33
-
13:12
-
12:20
-
12:20
-
12:15
-
12:02
-
11:38
-
11:30
-
11:21
-
11:10
-
11:01
-
10:16
-
10:09
-
10:00
-
09:49
-
09:34
-
09:22
-
09:11
-
08:40
-
07:50
-
07:36
-
07:06
-
06:54
-
06:19
-
06:14
-
03:45
-
02:53
-
02:42
-
02:09
-
01:50