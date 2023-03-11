Индиан-Уэллс — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 3-го игрового дня

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Завершился третий игровой день турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Третий игровой день. Результаты

Диего Шварцман (Аргентина) – Каспер Рууд (Норвегия) — 2:6, 3:6.

Джордан Томпсон (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6 (7:0), 4:6, 7:6 (7:5).

Уго Умбер (Франция) – Денис Шаповалов (Канада) – 7:5, 6:4.

Педро Качин (Аргентина) – Александр Зверев (Германия) – 3:6, 1:6.

У Ибин (Китай) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 4:6, 1:6.

Карен Хачанов (Россия) — Оскар Отте (Германия) – 6:3, 6:3.

Маттео Берреттини (Италия) — Таро Дэниэл (Япония) – 6:7 (5:7), 6:0, 3:6.

Даниил Медведев (Россия) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 6:3.

Андрей Рублёв (Россия) — Иржи Легечка (Чехия) – 6:4, 6:2.