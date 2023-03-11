Индиан-Уэллс — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 3-го игрового дня

Завершился третий игровой день турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Третий игровой день. Результаты
Елена Остапенко (Латвия, 24) — Александра Саснович (Беларусь) – 7:5, 3:6, 6:2.
Ангелина Калинина (Украина, 27) — Линда Фрухвиртова (Чехия) – 4:6, 6:4, 7:5.
Леся Цуренко (Украина, Q) — Донна Векич (Хорватия, 29) – 2:6, 6:2, 6:2.
Хиль Белен Тайхман (Швейцария) – Белинда Бенчич (Швейцария, 9) — 3:6, 6:3, 6:3.
Вероника Кудерметова (Россия, 11) — Анна Блинкова (Россия) – 6:3, 6:4.
Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Евгения Родина (Россия, SR) – 6:2, 6:0.
Барбора Крейчикова (Чехия, 16) – Даяна Ястремская (Украина, WC) — 6:1, 6:2.
Анастасия Потапова (Россия, 26) – Сиюй Ван (Китай) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.
Синьюй Ван (Китай) – Екатерина Александрова (Россия, 18) — 6:2, 6:3.
Мария Саккари (Греция, 7) – Шелби Роджерс (США) — 2:6, 6:4, 6:0.
Каролина Плишкова (Чехия, 17) – Анна Калинская (Россия) — 2:6, 6:0, 6:4.
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