Не игравший с AO Надаль опубликовал видео с тренировки на грунте под песню про Париж
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в своих социальных сетях видео с тренировки на грунтовом покрытии.
«Да», — подписал ролик Надаль, добавив эмодзи «бицепс».
Примечательно, что на ролик Надаля наложена музыкальная композиция Else – Paris.
Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Ранее испанец снялся с турниров в Дохе и Дубае, а также с выставочного матча с соотечественником, Карлосом Алькарасом, который должен был пройти 5 марта в Лас-Вегасе (США).
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