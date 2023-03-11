Не игравший с AO Надаль опубликовал видео с тренировки на грунте под песню про Париж

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в своих социальных сетях видео с тренировки на грунтовом покрытии.

«Да», — подписал ролик Надаль, добавив эмодзи «бицепс».

Примечательно, что на ролик Надаля наложена музыкальная композиция Else – Paris.

Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Ранее испанец снялся с турниров в Дохе и Дубае, а также с выставочного матча с соотечественником, Карлосом Алькарасом, который должен был пройти 5 марта в Лас-Вегасе (США).