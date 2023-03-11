Чесноков: Медведев в превосходной форме. Однозначный фаворит турнира в Индиан-Уэллсе!

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил выступление соотечественников на старте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 19 марта.
«Можно только порадоваться за Медведева, Рублёва и Хачанова. Если честно, я удивлён, что все трое победили сегодня. Не ожидал такой лёгкой победы от Рублёва, но он сыграл очень здорово — не оставил никаких шансов чеху.
Стоит отметить соперника Медведева, который доставил очень много неприятностей. Накашима достойно показал себя, у него было множество шансов на брейк. Наверное, хорошо, что так всё сложилось. Первый круг всегда должен быть непростым. Думаю, что дальше по турниру Даня будет только набирать. Сейчас он просто в превосходной форме! Медведев — однозначный фаворит турнира в Индиан-Уэллсе! Дело идёт к четвёртому титулу подряд», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 11 марта 2023
-
14:16
-
14:15
-
14:01
-
13:52
-
13:45
-
13:33
-
13:12
-
12:20
-
12:20
-
12:15
-
12:02
-
11:38
-
11:30
-
11:21
-
11:10
-
11:01
-
10:16
-
10:09
-
10:00
-
09:49
-
09:34
-
09:22
-
09:11
-
08:40
-
07:50
-
07:36
-
07:06
-
06:54
-
06:19
-
06:14
-
03:45
-
02:53
-
02:42
-
02:09
-
01:50