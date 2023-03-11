Видео: лучшие моменты матчей Медведева и Рублёва на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

ATP опубликовала подборку хайлайтов матчей третьего игрового дня на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 19 марта. В неё попали матчи россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва.
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Медведев на старте обыграл американца Брэндона Накашиму (48-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. За это время Даниил выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три из семи заработанных брейк-пойнтов. Накашима, в свою очередь, сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести.
В матче второго круга Рублёв (6) со счётом 6:4, 6:2 обыграл представителя Чехии Иржи Легечку. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Рублёв пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Легечки один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
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