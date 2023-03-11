Даниил Медведев назвал элемент своей игры, который хотел бы улучшить

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какой компонент своей игры хотел бы улучшить.

«Хотелось бы улучшать игру с лёта, конечно. Я хочу каждый день улучшать все компоненты, но игра с лёта должна быть лучше. Даже сегодня несколько ударов с лёта должны были быть лучше, но это уже кое-что. Я над многим работаю. У каждого игрока есть свой собственный, скажем так, стиль — или лучшие удары, да. Удар с лёта — мой худший удар. Есть матчи, где я могу… вы знаете, когда я говорю «мой худший удар», я всё равно знаю, как его сделать. Даже в самых сложных матчах и даже, скажем, с Новаком на US Open — 2021, когда я уже был возле сетки, то смог набрать несколько очков, но это то, что я явно хочу улучшить.

Что мне нравится больше всего? Отчасти мне нравится мой приём далеко за задней линией, просто потому что это… Не то что уникально, ведь есть несколько других игроков, которые делают это — но их не так много. Да, мне нравится этот удар. Что-то необычное, и мне удаётся выполнять его хорошо. Так что да, мне это нравится», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.