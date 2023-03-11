Медведев: когда ты первая ракетка мира и выигрываешь ТБШ, думаешь: «Зачем мне меняться?»

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что поменял струны, чтобы лучше играть на медленных покрытиях.

«Прошлый год не был идеальным для меня. Я чувствовал, что в предыдущие годы играл лучше. Поэтому почувствовал, что, возможно, это хороший момент для того, чтобы попытаться что-то изменить, потому что особенность тенниса состоит в том, что, когда ты играешь хорошо, ты действительно боишься что-то менять. Например, когда ты выигрываешь турнир «Большого шлема» и являешься первой ракеткой мира, ты думаешь: «Зачем мне меняться?» Потом я не очень хорошо провёл концовку сезона, так что я подумал, почему бы в предсезонке не попробовать измениться и посмотреть. А может, и не менять ничего в итоге. В Technifibre мне предложили эту новую версию струн. Я попробовал шесть разных за один день, и они мне действительно понравились. Я подумал, ладно, давай попробуем. И Australian Open – 2023 получился далеко не идеальным. Конечно, было много сомнений, сделал ли я правильный выбор, может быть, мне стоит вернуться к старым. Но я чувствовал, что это то, что могло бы мне помочь, потому что, опять же, я получаю силу, не теряя слишком большого контроля или не теряя его абсолютно. Я подумал: «Хорошо, я попробую продолжить с этими струнами, и последние три недели это работало хорошо, так что, вероятно, я собираюсь играть с ними ещё на протяжении продолжительного периода времени», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.