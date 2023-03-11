Индиан-Уэллс-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня

Сегодня, 11 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт четвёртый игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня в мужской части соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание четвёртого игрового дня
Даниэль Эванс (Великобритания, 24) — Джек Дрэйпер (Великобритания) — начало — в 22:00 мск.
Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — начало — в 22:00 мск.
Янник Синнер (Италия, 11) — Ришар Гаске (Франция) — начало — в 22:00 мск.
Энди Маррей (Великобритания) — Раду Албот (Румыния) — начало — примерно в 23:30 мск.
Борна Чорич (Хорватия, 18) — Алекс Молчан (Словакия) — начало — примерно в 23:30 мск.
Тейлор Фритц (США, 4) — Бен Шелтон (США) — начало — примерно в 2:00 мск.
Маккензи Макдональд (США) — Хольгер Руне (Дания, 7) — начало — примерно в 5:00 мск.
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Танаси Коккинакис (Австралия) — начало примерно в 6:30 мск.
С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.
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