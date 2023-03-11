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Индиан-Уэллс-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня

Сегодня, 11 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт четвёртый игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня в мужской части соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание четвёртого игрового дня

Даниэль Эванс (Великобритания, 24) — Джек Дрэйпер (Великобритания) — начало — в 22:00 мск.

Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — начало — в 22:00 мск.

Янник Синнер (Италия, 11) — Ришар Гаске (Франция) — начало — в 22:00 мск.

Энди Маррей (Великобритания) — Раду Албот (Румыния) — начало — примерно в 23:30 мск.

Борна Чорич (Хорватия, 18) — Алекс Молчан (Словакия) — начало — примерно в 23:30 мск.

Тейлор Фритц (США, 4) — Бен Шелтон (США) — начало — примерно в 2:00 мск.

Маккензи Макдональд (США) — Хольгер Руне (Дания, 7) — начало — примерно в 5:00 мск.

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Танаси Коккинакис (Австралия) — начало примерно в 6:30 мск.

С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.