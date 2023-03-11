Индиан-Уэллс-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня

Сегодня, 11 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт четвёртый игровой день теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Расписание четвёртого игрового дня
Петра Мартич (Хорватия, 25) — Варвара Грачёва (Россия, Q) — начало — в 22:00 мск.
Магда Линетт (Польша, 20) — Эмма Радукану (Великобритания) — начало — в 22:00 мск.
Каролина Мухова (Чехия) — Виктория Азаренко (Беларусь, 14) — начало — в 22:00 мск.
Людмила Самсонова (Россия, 13) — Бернарда Пера (США) — начало — примерно в 23:30 мск.
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Клэр Лю (США) — начало — примерно в 23:30 мск.
Татьяна Мария (Германия) — Дарья Касаткина (Россия, 8) — начало — примерно в 1:00 мск.
Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Софья Кенин (США) — начало — примерно в 2:00 мск.
Онс Жабер (Тунис, 4) — Магдалена Фрех (Польша) — начало — примерно в 5:00 мск.
С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.
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