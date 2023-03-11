Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил старт российских теннисистов на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).
«Очень уверенный и хороший старт, несмотря на то что всем троим россиянам достались сложные соперники. Самый сложный был у Рублёва, но он одержал очень уверенную победу. Медведев был сегодня на высоте, но и Карен порадовал. С таким стартом мы можем на многое рассчитывать», – приводит слова Ольховского ТАСС.
Напомним, во втором круге Андрей Рублёв обыграл чеха Иржи Легечку со счётом 6:4, 6:2. Даниил Медведев одолел американца Брэндона Накашиму со счётом 6:4, 6:3. Карен Хачанов победил немца Оскара Отте 6:3, 6:3. Ещё один россиянин Роман Сафиуллин в первом круге проиграл белорусу Илье Ивашко и покинул турнир.
- 11 марта 2023
-
20:03
-
19:31
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:01
-
15:19
-
14:16
-
14:15
-
14:01
-
13:52
-
13:45
-
13:33
-
13:12
-
12:20
-
12:20
-
12:15
-
12:02
-
11:38
-
11:30
-
11:21
-
11:10
-
11:01
-
10:16
-
10:09
-
10:00
-
09:49
-
09:34
-
09:22
-
09:11
-
08:40
-
07:50
-
07:36
-
07:06
-
06:54