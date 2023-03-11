Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил старт российских теннисистов на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

«Очень уверенный и хороший старт, несмотря на то что всем троим россиянам достались сложные соперники. Самый сложный был у Рублёва, но он одержал очень уверенную победу. Медведев был сегодня на высоте, но и Карен порадовал. С таким стартом мы можем на многое рассчитывать», – приводит слова Ольховского ТАСС.

Напомним, во втором круге Андрей Рублёв обыграл чеха Иржи Легечку со счётом 6:4, 6:2. Даниил Медведев одолел американца Брэндона Накашиму со счётом 6:4, 6:3. Карен Хачанов победил немца Оскара Отте 6:3, 6:3. Ещё один россиянин Роман Сафиуллин в первом круге проиграл белорусу Илье Ивашко и покинул турнир.