В ФТР прокомментировали старт российских теннисистов на турнире в Индиан-Уэллсе

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал старт российских теннисистов на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Результаты первого матча такого важного турнира — уверенная победа в двух сетах как у Андрея, так и у Даниила. Победы над серьёзными соперниками. И Накашима, и Легечка имеют в активе хорошие победы. Думаю, что и Андрей, и Даниил прошли второй круг максимально и с точки зрения самой игры, и с точки зрения эмоциональных затрат», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Российские теннисисты преодолели стадию второго круга. Андрей Рублёв обыграл чеха Иржи Легечку со счётом 6:4, 6:2. Даниил Медведев одолел американца Брэндона Накашиму со счётом 6:4, 6:3. Карен Хачанов победил немца Оскара Отте 6:3, 6:3.