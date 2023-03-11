Арина Соболенко высказалась о победе над Евгенией Родиной во втором круге Индиан-Уэллса

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (вторая ракетка мира) прокомментировала победу над россиянкой Евгенией Родиной в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

«Да, была сложная игра. Я не ожидала, что она будет так медленно играть. Я немного боролась, чтобы адаптироваться к мячам, потому что это было очень медленно. В любом случае я очень довольна этой победой. Рада выиграть этот матч в двух сетах без особых усилий (улыбается). Просто очень довольна производительностью и поддержкой.

Почему моя игра находит отклик у людей? Не знаю. Думаю, им нравится видеть мою мощную игру. Не знаю. Наверное, я им просто нравлюсь, потому что я хороший человек. Надеюсь, что и то и другое», — сказала Соболенко на пресс-конференции.