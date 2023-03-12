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Эмма Радукану без проблем вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Эмма Радукану без проблем вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Британская теннисистка Эмма Радукану (77-я ракетка мира) обыграла польскую теннисистку Магду Линетт (21-я ракетка мира) в матче второго круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Радукану обыграла соперницу со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. На счету Радукану три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти. Линетт однажды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх возможных.

В третьем круге Радукану сыграет с победительницей встречи Катержина Синякова (Чехия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 22:10 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		2  
7 7 		6  
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Комментарии
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