Эмма Радукану без проблем вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Британская теннисистка Эмма Радукану (77-я ракетка мира) обыграла польскую теннисистку Магду Линетт (21-я ракетка мира) в матче второго круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Радукану обыграла соперницу со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. На счету Радукану три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти. Линетт однажды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх возможных.

В третьем круге Радукану сыграет с победительницей встречи Катержина Синякова (Чехия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.