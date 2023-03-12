Эмма Радукану без проблем вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Британская теннисистка Эмма Радукану (77-я ракетка мира) обыграла польскую теннисистку Магду Линетт (21-я ракетка мира) в матче второго круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Радукану обыграла соперницу со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. На счету Радукану три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти. Линетт однажды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх возможных.
В третьем круге Радукану сыграет с победительницей встречи Катержина Синякова (Чехия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.
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