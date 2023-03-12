Феликс Оже-Альяссим пробился в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (10-я ракетка мира) обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро (120-я ракетка мира) и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Оже-Альяссим (8) выиграл со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 из 17 заработанных брейк-пойнтов. Мартинес-Портеро сделал ноль подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного.
В третьем круге Оже-Альяссим встретится с победителем пары Франсиско Серундоло (Аргентина) — Джек Сок (США). Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.
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