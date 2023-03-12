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Феликс Оже-Альяссим пробился в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Феликс Оже-Альяссим пробился в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (10-я ракетка мира) обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро (120-я ракетка мира) и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Оже-Альяссим (8) выиграл со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 из 17 заработанных брейк-пойнтов. Мартинес-Портеро сделал ноль подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного.

В третьем круге Оже-Альяссим встретится с победителем пары Франсиско Серундоло (Аргентина) — Джек Сок (США). Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 22:10 МСК
Педро Мартинес-Портеро
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4  
7 7 		6  
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Комментарии
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