Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стэн Вавринка вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Стэн Вавринка вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (100-я ракетка мира) одержал победу над сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем (31-я ракетка мира) и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Вавринка одержал победу со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Встреча продлилась 1 час 45 минут. Вавринка 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Кецмановича четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В третьем круге швейцарец будет противостоять победитель пары Маккензи Макдональд (США) — Хольгер Руне (Дания).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 23:35 МСК
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 8 		4  
7 10 		6  
         
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023