Стэн Вавринка вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (100-я ракетка мира) одержал победу над сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем (31-я ракетка мира) и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Вавринка одержал победу со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Встреча продлилась 1 час 45 минут. Вавринка 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Кецмановича четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В третьем круге швейцарец будет противостоять победитель пары Маккензи Макдональд (США) — Хольгер Руне (Дания).
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.
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