Свёнтек вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, отдав сопернице только один гейм
Поделиться
Польская теннисистка Ига Свёнтек (первая ракетка мира) оказалась сильнее американки Клэр Лю (56-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
Свёнтек обыграла Лю со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. На счету Свёнтек один эйс, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. Лю один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не получила ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге Свёнтек сыграет с победительницей пары Питон Стирнс (США) — Бьянка Андрееску (Канада).
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является Свёнтек.
Комментарии
- 12 марта 2023
-
02:03
-
02:01
-
01:50
-
01:37
-
00:36
-
00:14
-
00:01
- 11 марта 2023
-
23:47
-
23:23
-
22:48
-
22:11
-
21:40
-
21:13
-
20:03
-
19:31
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:01
-
15:19
-
14:16
-
14:15
-
14:01
-
13:52
-
13:45
-
13:33
-
13:12
-
12:20
-
12:20
-
12:15
-
12:02
-
11:38
-
11:30
-
11:21
-
11:10
Партнерский контент