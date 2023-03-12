Свёнтек вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, отдав сопернице только один гейм

Польская теннисистка Ига Свёнтек (первая ракетка мира) оказалась сильнее американки Клэр Лю (56-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Свёнтек обыграла Лю со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. На счету Свёнтек один эйс, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. Лю один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не получила ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Свёнтек сыграет с победительницей пары Питон Стирнс (США) — Бьянка Андрееску (Канада).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является Свёнтек.