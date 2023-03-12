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Свёнтек вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, отдав сопернице только один гейм

Свёнтек вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, отдав сопернице только один гейм
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Польская теннисистка Ига Свёнтек (первая ракетка мира) оказалась сильнее американки Клэр Лю (56-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Свёнтек обыграла Лю со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. На счету Свёнтек один эйс, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. Лю один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не получила ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Свёнтек сыграет с победительницей пары Питон Стирнс (США) — Бьянка Андрееску (Канада).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является Свёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
12 марта 2023, воскресенье. 00:30 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		1  
         
Клэр Лю
США
Клэр Лю
К. Лю
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