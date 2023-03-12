Борна Чорич проиграл Алексу Молчану во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Хорватский теннисист Борна Чорич (20-я ракетка мира) уступил словаку Алексу Молчану (63-я ракетка мира) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Молчан одержал победу со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 49 минут. Молчан один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Чорича три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В третьем круге словацкому теннисисту будет противостоять венгерский спортсмен Мартон Фучович, обыгравший австралийца Алекса де Минора (6:4, 6:2).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.