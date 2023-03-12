Свёнтек обошла Шарапову по процентному соотношению побед на турнирах WTA-1000
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек обошла бывшую российскую теннисистку Марию Шарапову по процентному соотношению побед на турнирах WTA-1000, сообщается в «твиттере» OptaAce.
Во втором круге Свёнтек обыграла американку Клэр Лю. Таким образом, после этой победы статистика Свёнтек на турнирах WTA-1000 стала 44-13 (побед/поражений), что в процентном соотношении составляет 77.2%. По этому показателю ей удалось обогнать Марию Шарапову (76.8%).
Теперь Свёнтек уступает только Серене Уильямс (83,1%) по процентному соотношению побед на турнирах WTA-1000.
В следующем круге Свёнтек сыграет с победительницей пары Питон Стирнс (США) — Бьянка Андрееску (Канада).
Отметим, Свёнтек является действующей чемпионкой турнира.
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